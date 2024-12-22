المملكة تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في السودان

واطلع نائب وزير الخارجية على آلية العمل في القسم القنصلي والتجهيزات اللازمة له.
وكان رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد استقبل المهندس وليد الخريجي، في بورتسودان.
وفي بداية الاستقبال نقل نائب وزير الخارجية للبرهان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الخريجي خلال الاستقبال حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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