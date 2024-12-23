ردة فعل صادمة لـ آدم ابن يزن السيد لاعتقاده بزواج والده من امرأة أخرى غير والدته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - عرضت سيدة الأعمال لمى الرهونجي فيديو طريفاً لابنها آدم يزن البالغ من العمر أربع سنوات وهو يحضر مشهداً من أحد مسلسلات والده الفنان يزن السيد. وكانت لمى الرهونجي تهدف من خلال ذلك لتعريف ابنها آدم بمهنة والده عبر إطلاعه على عدد من أعماله. وراحت ترصد ردات فعله على أدواره لتنقلها لوالده.

ولكن لمى الرهونجي استطاعت توثيق لقطة طريفة وعفوية لطفلها الذي انفعل ببراءة جراء مشهد من مسلسل شهد زواج والده بعد أن اعتقد أن والده تزوج بالفعل.

آدم ينفعل بشدة على مشهد زواج والده من امرأة غير والدته



لم يتمالك الطفل آدم السيد ابن الفنان يزن السيد أعصابه وهو يشاهد عبر الهاتف الجوال مشهداً تمثيلياً لوالده من أحد مسلسلاته خلال زواجه في العمل من امرأة غير والدته سيدة الأعمال لمى الرهونجي التي شاركت الفيديو عبر حسابها على إنستغرام حيث ركزت الكاميرا على تعابير وجه آدم وتغيّر ملامحه بشدة، وبدا آدم مذهولاً عندما كان يتابع عبر الهاتف مشهداً لوالده أثناء زواجه من امرأة أخرى غير والدته كانت ترتدي فستان الزفاف. وظهر آدم بكل براءة وعفوية يحدق بدقة في المشهد. فانفعل بشدة وراح يصرخ غاضباً اعتقاداً منه أن المشهد حقيقي وحصل بالفعل في الواقع. وهو ما لم يستطع آدم تحمله فرمى الهاتف جانباً. ونهض آدم من مكانه وراح يصرخ بأعلى صوته. وكان صوت والدته يصدح في خلفية الفيديو وسألته ضاحكة "ما بك"؟ فقال لها:" بابا بابا" وكان مستمراً بصراخه وكأنه مصدوم. فسألته والدته:" ولكن هل اعتقدت أن والدك تزوج؟" وراحت تضحك مضيفة "لا لم يفعل. هذا مسلسل". وأعلنت لمى عن ذهولها على ردة فعل طفلها حيث ضمّنت الفيديو عبارة" ردة فعل رح تذهلك متل ما ذهلتني فكّر ابوه تجوز".

وعلقت لمى الرهونجي على الفيديو من خلال المنشور التالي:"بناء على طلبكم نزلته ريل .. و الله كنت عم صور ليزن ردات فعل ادم على أدواره .. حضرته كذا مشهد عم اشرحله شو بيشتغل ابوه و شو بيصور .. شي باب الحارة و شي كسر عضم بس هاد صدمني".

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قناة خاصة بـ آدم على يوتيوب



ويحظى آدم السيد بالكثير من الشهرة والاهتمام من المتابعين الذين يتابعونه من خلال إطلالته العفوية والمحببة مع والدته بفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافة لذلك لديه صفحة على إنستغرام حيث يتابعه أكثر من 150 ألف متابع يشاهدون الفيديوهات التي يظهر بها مع والدته حيث تشارك يومياتهما معاً.

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وقد أدخل الفنان يزن السيد وزوجته لمى الرهونجي ابنهما آدم السيد عالم البزنس والأعمال من خلال إنشائهما قناة خاصة به تحمل اسم "عالم آدم" Adam World على يوتيوب وهي بمثابة قناة تعليمية ترفيهية وتسلط الضوء على أنشطة الأطفال في سوريا.

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أشارت لمى الرهونجي أن زوجها الفنان يزن السيد هو صاحب الفكرة لاسيما أنه افتتح شركة إنتاج خاصة به. وأراد يزن ولمى أن يكون مشروع قناة ابنهما باكورة أعمال الشركة. ويعدّ آدم أول طفل سوري له قناة على يوتيوب وأكدت والدته لمى الرهونجي أن العديد من الشركات الخاصة بالمنتجات الغذائية من حليب وغيرها وشركات أخرى تهتم بمنتجات خاصة بالأطفال تطالب العمل والتعاقد معه.

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