ياسمين عبد العزيز بعد التصريحات المنسوبة للعوضي: كفاية استغلالاً لاسمي

تعليق ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - بعد فترة من الصمت بدون أي تعليق من جانب الفنانة، بعد انتشار عدد من التصريحات المنسوبة على لسان طليقها الفنان، قامت اليوم بالتوضيح محذرة بعدم استغلال اسمها في أي شيء يخص حياتها الشخصية، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدداً من التصريحات المنسوبة إلى زوجها السابق أحمد العوضي عنها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "كفاية ذكراً واستغلالاً لاسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند".

يذكر أنه في منتصف شهر يناير 2024، أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن أحمد العوضي عبر رسالة قصيرة كتبها كل منهما عبر حساباتهما على "إنستغرام"، تمنى فيها التوفيق للآخر.

وأثار طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي جدلاً إعلامياً واسعاً، امتد لأشهر وسط دعوات من المحيطين بهما لعودتهما مجدداً.



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مشاركات فنية لـ ياسمين عبد العزيز

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تواصلتصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.كما تشارك الفنانةبعد غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.يشارك في بطولة الفيلم مع، الفنان أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وقد احتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه، ونشرت صور تقطيع التورتة عبر حسابها بموقع إنستغرام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».