شخصية ملكية كانت الجندي المجهول خلف كيت ميدلتون في تنظيم حفل الكريسماس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - محبو كيت ميدلتون، أدركوا أنها استعادت صحتها، وبدأت تتعافى من آثار رحلة علاجها الكيميائي التي استمرت لشهور، في حفل ترانيم الكريسماس الذي أقيم 6 ديسمبر الماضي، ويعتبر هذا أول احتفالية تشارك أميرة ويلز في تنظيمها، وليس في الحضور فقط، ولكن ما لا يعرفه الجمهور، أن وراء هذا الجهد، كان يوجد جندي مجهول، يقف خلف كيت ويساعدها في كل شئ.

كيت ميدلتون بصحبة غابرييلا كنغستون في حفل الكريسماس

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استعانت كيت ميدلتون بمساعدة الليدي غابرييلا كينغستون، ابنة الأمير مايك كينت، ابن عم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في قداس ترانيم الكريسماس، حسبما علمت مجلة HELLO!.

لعبت الأميرة، البالغة من العمر 42 عاماً، دوراً رئيسياً في التخطيط لهذا القداس، كما اعتادت طوال السنوات الأربع الماضية، وشاركتها في كل التفاصيل وكانت الداعم الرئيسي لها الليدي غابرييلا، البالغة من العمر 43 عاماً، والتي لديها شغف بالموسيقى وأصدرت أولى أغانيها في عام 2020، ولعبت دوراً استشارياً للفريق حول العروض الموسيقية التي ظهرت في الخدمة.

وقال مصدر عن الليدي غابرييلا: "لقد تأثرت كثيراً وشعرت بالامتنان بعدما طلبت منها الأميرة كيت المساهمة في حفلها الموسيقي الخاص جداً، بل وشعرت بالفخر للقيام بذلك". وأكد المصدر أن الامتنان كان متبادلاً بينهما، فكذلك أميرة ويلز كانت سعيدة بدعم غابرييلا لها.

يُقال أيضاً أن غابرييلا كان لها دور في مساعدة كيت ميدلتون بخصوص كتابة الرسالة التي قرأتها بحفل الكريسماس.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "يعتبر الكريسماس أحد أوقاتي المفضلة في العام، فهو وقت الهدايا والزينة وفطائر اللحم المفروم، ولكنه أيضاً وقت للتباطؤ والتفكير في الأشياء العميقة التي تربطنا جميعاً".

وتابعت: "عندما نتوقف ونأخذ أنفسنا بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، نجد المساحة لنعيش حياتنا بقلب مفتوح، بالحب واللطف والتسامح".



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كيت ميدلتون تتقدم العائلة المالكة في حفل الكريسماس السنوي

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بدأت كيت ميدلتون موسم الكريسماس بحفلها الأكثر أهمية وهي تشع إشراقاً وبهجة وحيوية، من خلال ارتدائها معطفاً أحمر طويلاً من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين (مصمم فستان زفافها)، حيث استضافت أميرة ويلز الحفل السنوي الرابع "معاً في الكريسماس"، Together at Christmas، في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، والذي يحمل أهمية أكبر هذا العام، بعد فترة خضعت فيها كيت للعلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان وجراحة كبرى في البطن.

عندما وصلت، ظهرت كيت بمفردها في وقتٍ مبكرٍ لتحية المتطوعين قبل الانضمام إلى أفراد العائلة المالكة، وعائلتها، الذين يصلون عادةً قبل بدء الاحتفال. وبعد وصول أميرة ويلز، وصل الأمير ويليام مصطحباً معه الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس لدعم والدتهم.

جديراً بالذكر أن كيت ميدلتون 42 عاماً، ترأست أول حفل للكريسماس عام 2021، كوسيلة لشكر أولئك في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين ردوا الجميل لمجتمعاتهم خلال جائحة COVID. وأصبح الحفل تقليداً سنوياً منذ ذلك الحين، وعنصراً أساسياً في تقويم العائلة المالكة.



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