شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة "روح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان "روح" وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها مع المخرج شادى قاسم، حيث تعتبر هى رابع أغنيات ألبومه الجديد الذى يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات.

وكان أحمد بتشان، قد طرح منذ اسابيع قليلة أغنية "من غير زعل"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم، ومن كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها فى اليونان.

ومن قبل طرح أغنية "قتال"، والتى تم تصويرها فى اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

وكان الفنان أحمد بتشان قد قام بتصوير عدد من اغنياته على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذى وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu.