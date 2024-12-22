ياسين استقبل طائرة كويتية محمّلة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية

استقبل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، طائرة تابعة لسلاح الجو الكويتي آتية من الكويت محملة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية بتنسيق من سفارة لبنان، تحت إشراف السفير اللبناني احمد عرفة.
وشكر الوزير ياسين باسم الحكومة اللبنانية ورئيسها، الكويت "لتضامنها مع لبنان في هذه الظروف الصعبة نتيجة العدوان الاسرائيلي".
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