بوتين يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا لبحث مسألة عبور الغاز الروسي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الموجود في موسكو في رحلة عمل. وقال المتحدث باسم الكرملين عن هذا اللقاء: "إن زيارة رئيس الوزراء السلوفاكي لموسكو كانت مخططة قبل أيام، ومن المفترض أنه خلال هذا اللقاء سيناقش بوتين وفيتسو جدول الأعمال الدولي، وعبور الغاز الروسي".

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