الخليج اليوم .. العثور على أحد الضباط اليمنيين الخمسة المخفيين بسوريا منذ 2012



الرياض - كتب موسى القحطاني - عثر مواطنون سوريون على أحد الضباط اليمنيين الخمسة الذين تم ابتعاثهم للدراسة في سوريا، وأُخفي مصيرهم منذ عام 2012، وذلك بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أنه تم العثور على المبتعث اليمني حسن محمد يحيى الوهيب، أحد الضباط اليمنيين المفقودين في سوريا منذ عام 2012، في أحد مستشفيات دمشق وهو في حالة صحية ونفسية سيئة تستدعي رعاية صحية وإعادته إلى أسرته في اليمن.

وقال المركز، في بيان، إن الحكومة اليمنية وعبر سفارتها في العاصمة الأردنية عمان بذلت جهوداً في متابعة المختطفين اليمنيين و التواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا للوصول إلى الوهيب، داعيًا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإعادته إلى بلده وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له واستمرار البحث عن بقية المختطفين.

وأوضح البيان، أن مصير باقي الضباط المفقودين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، أحمد علي ردمان، والطبيب رياض العميسي ما يزال غامضًا حتى الآن.



وشدد المركز على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومة اليمنية والجهات المعنية في الحكومة الانتقالية في سوريا للكشف عن مصيرهم وتأمين عودتهم إلى الوطن.

وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قد دعا في بيان سابق إلى الكشف عن مصير هؤلاء الضباط المفقودين منذ سنوات في سوريا، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان سلامتهم.