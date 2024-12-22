اشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، الى أن "تسلم الجيش مواقع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وفتح الانتفاضة؛ في البقاع يدل على أن 1701 و1559 والآليات التنفيذية التي وافقت عليها الحكومة ترتبط بكل الأراضي اللبنانية وليس جنوب الليطاني فقط، ⁠الجيش قادر على القيام بهذه المهمة عسى ان نرى التطبيق الكامل واستمرار بسط الجيش سلطة الدولة على كامل أراضيها".

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني عن تسلم الجيش مواقع للجبهة الشعبية: قادر على القيام بهذه المهمة وعسى ان نرى التطبيق الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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