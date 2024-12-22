شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة.. مطار هيثرو يلغي 100 رحلة جوية بسبب الرياح القوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أجزاء من المملكة المتحدة رياحًا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، في ظل استمرار الاضطرابات خلال فترة العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مطار هيثرو، وهو أكبر مطار في لندن، إلغاء نحو 100 رحلة جوية اليوم الأحد، ووجه نصائح للركاب بمراجعة شركات الطيران قبل سفرهم.

استمرار تحذيرات الطقس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) ذكرت في وقت سابق، أنه من المتوقع استمرار تحذيرات الطقس من المستوى باللون الأصفر الخاصة بالرياح، والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة 7 صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش)، حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



القيود على المجال الجوي

تستمر التحذيرات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفي إنجلترا تشمل التحذيرات شمال شرق وشمال غرب وجنوب غرب وغرب ميدلاندز.بالإضافة إلى يوركشاير وديربيشاير وهامشاير.

قال متحدث باسم مطار هيثرو: بسبب الرياح القوية والقيود على المجال الجوي، ألغينا عددًا من الرحلات الجوية اليوم الأحد.

وأضاف: ندرك مدى أهمية السفر في هذا الوقت من العام، ولدينا زملاء إضافيون في محطاتنا لدعم المسافرين في رحلاتهم.

وتابع: نشجع المسافرين على مراجعة شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات عن رحلاتهم.

وحرص المطار على التأكيد على أن الغالبية العظمى من الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.