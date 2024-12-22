اخبار السعوديه

إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان

0 نشر
واس - جيزان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 19 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (19) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا