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مجازر الاحتلال.. قصف إسرائيلي على مركز إيواء وسط قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الاحتلال.. قصف إسرائيلي على مركز إيواء وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 17 فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، قنبلة في ساحة مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وترافق ذلك مع قصف وإطلاق نار في محيط مستشفى العودة بالمخيم.

وزارة الصحة فلسطينية

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الصحة فلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,259 شهيدًا و107,627 مصابًا.

وأشارت إلى ارتكاب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدًا و54 مصابًا خلال الساعات 24 الماضية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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