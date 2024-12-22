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شكرا لقرائتكم خبر عن حائل في المقدمة.. ترتيب أقل الأماكن في درجة الحرارة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت حائل درجة واحدة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجات.
وأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئوية.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 6 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنور.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجات.
وأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئوية.
رياح شديدةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 6 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنور.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
أتربة مثارةيتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأتربة المثارة على أجواء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس باردأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.
سماء غائمةكما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.