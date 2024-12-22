شكرا لقرائتكم خبر عن حائل في المقدمة.. ترتيب أقل الأماكن في درجة الحرارة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

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أتربة مثارة

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طقس بارد

سماء غائمة

الدمام - شريف احمد - سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت حائل درجة واحدة مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجات.وأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقيةتستمر الظاهرة حتى الساعة 6 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنوروتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعةيتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأتربة المثارة على أجواء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 مساءويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.