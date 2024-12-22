شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 22 -12-2024 بالبنوك المصرية فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:05 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 22-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.89جنيه للشراء. 13.69جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.98جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13جنيه للشراء. 13.99جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.09جنيه للشراء. 13.99جنيه للبيع.

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