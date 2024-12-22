سعر الذهب اليوم الأحد 22 -12-2024 بالتعاملات الصباحية

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ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 22 -12-2024 في بالتعاملات الصباحية بالسوق المصري، عقب استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستويات 3760 جنيهًا للجرام من عيار 21 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3223 جنيهًا

الذهب في أسبوع

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1% ليفقد 40 جنيه حيث اغلق تداولات الأسبوع عند 3760 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3800 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى سعر عند 3823 جنيه للجرام وأدنى سعر عند 3695 جنيه للجرام.



جاء انخفاض الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي نتيجة انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وجاء هذا الهبوط في سعر الذهب المحلي على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند أعلى مستوياته.



توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.



وتشير التوقعات أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام للاجتماع السادس على التوالي، وذلك بسبب التراجع الحالي في مستويات الجنيه مقابل الدولار.



مؤسسة فيتش سوليوشنز قد أشارت في تقرير لها أنها تستبعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري بأكثر من 50 جنيه لكل دولار على المدى القريب، وذلك بسبب تحسن معنويات المستثمرين وعودة الثقة إلى الاقتصاد.