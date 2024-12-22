الموسوي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية: نعطي فرصة لكن للصبر حدود

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، إلى أن أن "إسرائيل تستبيح لبنان وتدمر البيوت"، مؤكدا "أننا نحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش هو الذي يقدم الحماية وهناك فرصة واختبار أمام اللبنانيين جميعا وهم مدعوون أن يكون هناك ادانة لما يحصل من ارتكابات واعتداءات".

وخلال تشييع أحد عنصر حزب الله في عبدالله حجازي في حورتعلا، قال بشأن الاعتداءات "نعطي فرصة لكن للصبر حدود وبعد انتهاء المهلة (تنفيذ قرار وقف إطلاق النار) المطلوب بأن يكون هناك موقف واضح"، وتابع "أصحاب السيادة ابتلعوا ألسنتهم حيال ما يحصل من خروقات، ويبقى الموقف هو اننا ثابتون بمواقعنا ومتمسكون بمواقعنا، وخسارتنا لبعض قادتنا لا يعني أن كل شىء قد انتهى ويكفينا شرفا اننا قدمنا الإسناد لغزة وفلسطين".

وذكر أن المرحلة الحالية خلال من الحرب التي مرت على المنطقة والتحولات في سوريا "هي مرحلة من اكثر المراحل حساسية في تاريخ المنطقة. استطعنا أن نفشل فيها مخطط الأعداء".