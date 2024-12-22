تكنولوجيا: صور تكشف عن ميزة المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية في Google Messages

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن ميزة المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية في تطبيق Google Messages، وذلك عبر تحديث Android 15.

تقدم عملاق البحث جوجل ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية لإرسال الرسائل وذلك عبر إصدار Android 15 من نظام التشغيل، إلا أن هذه الميزة ترتكز على دعم الشركات المزودة لخدمات الناقل.

من جانب أخر تستعد شركة T-Mobile لدفع خدمة Starlink للإتصال بالقمر الإصطناعي، لذا بدأت جوجل في العمل بوتيرة سريعة لدفع الميزة في Google Messages.

ومن المقرر أن تعزز ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية إستمرار وثبات المحادثات في Google Messages حتى مع غياب الإشارة الخلوية والإتصال بشبكات Wi-Fi.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت في شهر أبريل الماضي أن جوجل تعمل على تطوير ميزة المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية للعمل مباشرة في تطبيق الرسائل.

أيضاً على الرغم من عدم تنشيط الميزة بشكل رسمي حتى الآن إلا أن صور مسربة قدمت نظرة واضحة على آلية عمل الميزة المرتقبة من جوجل، حيث من المقرر أن تظهر نافذة منبثقة داخل التطبيق ما أن يتم تنشيط الميزة والتي توضح إنقطاع الإتصال بالشبكات الخلوية مع إختيار لبدء الإتصال بالقمر الإصطناعي لإرسال وإستقبال الرسائل.

وتؤكد التفاصيل على أن خدمة الإتصال بالأقمار الإصطناعية للمراسلة في Google Messages لن تقدم المميزات كاملة للمستخدمين، حيث ستدعم المراسلة الفردية فقط، بينما لن يتم دعم المراسلة الجماعية في التطبيق.

من جانب أخر من المتوقع أن تستغرق المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية وقت أطول مقارنة بالمراسلة عند الإتصال بشبكات Wi-Fi أو الإتصال بالشبكات الخلوية، أيضاً لن تدعم الخدمة إرسال الصور أو مقاطع الفيديو.

كما ستتطلب عملية الإتصال بدء المراسلة مع سماء صافية لثبات الإتصال بالقمر الإصطناعي، إلا أن توفير الخدمة عبر T-Mobile لن يتطلب توجيه الهاتف إلى الأعلى.

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