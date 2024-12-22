تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم iQOO Z9 Turbo بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق نموذج جديد من هاتف iQOO Z9 Turbo، وتؤكد أحدث التسريبات على أن هذا النموذج يأتي بسعة كبيرة للبطارية.

قدمت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول نموذج جديد مرتقب من هاتف iQOO Z9 Turbo، والذي يأتي بترقية رئيسية في البطارية.

ومن المقرر أن يقدم النموذج الجديد للأسواق بعنوان “Endurance Edition”، كما رصد هذا الإصدار في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم V2352GA.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتميز هذا النموذج بقدرة بطارية 6400 mAh على غرار هاتف Z9 Turbo Plus، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

من جانب أخر لن يطرأ تغيير على المواصفات الأخرى لهذا الإصدار حيث يأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت.

يذكر أن iQOO تعمل أيضاً على تطوير هاتف iQOO Z10 Turbo الذي يأتي بقدرة ضخمة للبطارية تصل إلى 7000 mAh، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 8s Elite، وشاشة OLED بجودة عرض 1.5K ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W أو 90W.

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