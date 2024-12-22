تكنولوجيا: تقرير يؤكد ابل لن تعمل على تطوير جهاز AirPort router جديد الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر مؤخراً من المحلل “Mark Gurman” أن ابل لن تعمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة AirPort router اللاسلكي في الوقت الراهن.

أشارت توقعات سابقة إلى أن ابل تعمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة الراوتر AirPort، بشكل خاص مع نشر تفاصيل حول تطوير ابل لشريحة تدعم الإتصال اللاسلكي بالشبكات والتي تعرف برمز “Proxima”.

من جانب أخر تؤكد التفاصيل الجديدة على أن ابل تعمل على تطوير منتج جديد يهدف إلى العمل كشبكة لاسلكية لتوزيع الإنترنت، بينما تعمل ابل على دفع شريحة الإنترنت في عدد من أجهزة الشركة القادمة والتي تشمل Apple TV، وHomePod، أيضاً تقدم الشريحة في سلسلة هواتف iPhone 17، وأجهزة ماك لاحقاً أيضاً.

ولقد أكد التقرير على أن شريحة ابل اللاسلكية Proxima مطورة بمستوى متقدم للعمل كجهاز توجيه لاسلكي أو تحويل الأجهزة للعمل كأجهزة راوتر مثل تحويل Apple TV box أو HomePod كوحدة لتوزيع الإنترنت.

أيضاً تحاكي هذه الرؤية بعض المنتجات التي قدمت من Google، على غرار جهاز المكبر الصوتي المميز بجهاز راوتر Wi-Fi مدمج، لذا من المتوقع أيضاً أن تطور ابل لاحقاً جهاز يحاكي AirPort Express.

يذكر أن ابل قدمت AirPort السابق في 2013، لذا قد يرحب المستخدمين بإطلاق ابل لوحدة توزيع للإنترنت لاسلكية لاحقاً في الأسواق.

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