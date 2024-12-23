شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى بياناتك الشخصية من التسريب أثناء التصفح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم الهائل في التكنولوجيا، أصبحت حماية البيانات الشخصية أثناء التصفح ضرورة لا غنى عنها، خاصة مع تزايد تهديدات القرصنة والتسريبات على مستوى عالمي، في هذا المقال، سنقدم خطوات عملية وسهلة التطبيق للحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام الإنترنت.

استخدام برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية

أحد أهم التدابير التي يمكنك اتخاذها هو تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية وتحديثها بانتظام، حيث تعمل هذه البرامج على كشف التهديدات وحماية جهازك من البرمجيات الخبيثة والفيروسات، كما يوصى بتفعيل التحديث التلقائي لهذه الأدوات لضمان الحماية المستمرة.

تجنب الشبكات العامة واستخدام شبكات VPN

الشبكات العامة مثل Wi-Fi في المقاهي أو الأماكن العامة غالبًا ما تكون غير آمنة، ويمكن للمخترقين استغلالها للوصول إلى بياناتك الشخصية، لذلك ينصح باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) التي تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت وتحمي بياناتك من التطفل.

تحديث المتصفحات واستخدام إضافات الحماية

تحديث المتصفح بانتظام يضمن سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المهاجمون، كما يمكنك تثبيت إضافات حماية خصوصية مثل مانع الإعلانات (Ad Blocker) وأدوات إدارة ملفات تعريف الارتباط (Cookies Manager) للحد من تتبع نشاطك على الإنترنت.

استخدام كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية

استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب هو خطوة أساسية لتأمين بياناتك، كما أن تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) يضيف طبقة إضافية من الأمان، حيث يتطلب الأمر رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول.

الحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة

تجنب النقر على الروابط المجهولة أو تحميل المرفقات من مصادر غير موثوقة، حيث يمكن أن تكون هذه الروابط وسائل لسرقة بياناتك أو تثبيت برامج خبيثة على جهازك، تأكد دائمًا من موثوقية المصدر قبل التفاعل مع أي محتوى.

تعطيل ملفات التعريف أو التحكم فيها

ملفات تعريف الارتباط (Cookies) تُستخدم لجمع بيانات المستخدمين، ولتقليل تعرضك للمراقبة، يمكنك تفعيل خاصية "عدم التتبع" في المتصفح أو استخدام متصفحات تركز على الخصوصية مثل Brave أو DuckDuckGo.