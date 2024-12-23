شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تتخلى عن تسمية نموذجها للذكاء الاصطناعى من "o2" إلى "o3" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة OpenAI نموذجًا آخر يتفوق في الاستدلال بعد نجاح o1، ولكن لن يُطلق عليه اسم "o2" وبدلاً من ذلك، سيُطلق عليه نموذج "o3"، حيث تحتوي المعلومات على معلومات حصرية تفيد بأن الشركة المدعومة من Microsoft تخشى دعوى قضائية محتملة من شركة الشبكات البريطانية، O2، وهذا تضارب محتمل في العلامة التجارية.

وتقول المصادر أيضًا أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تستخدم Orion، أحدث نموذج مدرب مسبقًا، لتطوير o3 وقد حققت نجاحًا أوليًا في مجالات مثل الترميز والرياضيات والعلوم، مع فرض برنامج تجريبي 200 دولار شهريًا.

ومقارنةً بالنماذج الأخرى، يقدم OpenAI o1 استجابات أكثر تفكيرًا واستدلالًا من خلال المشكلات مثل البشر. ويأتي أيضًا بإصدار "مصغر" أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لمهام الترميز.

يمكنك تجربة النموذج على ChatGPT بالفعل حتى كمستخدم مجاني باستخدام أداة اختيار النموذج، أما بالنسبة للمطورين، فقد أطلقت الشركة أيضًا واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ o1، والتي يبلغ سعرها 1000 دولار شهريًا لمستخدمي المستوى 5 فقط، وهي تتضمن مكالمات وظيفية ومخرجات منظمة وتحديثات في الوقت الفعلي وطريقة ضبط التفضيلات.

أطلقت OpenAI الكثير من الميزات المثيرة خلال "الماس" الجاري الذي يستمر 12 يومًا، تم إطلاق Sora، نموذج توليد الفيديو الخاص بها، أخيرًا بعد أشهر من الترقب، ولكن بعد فترة ليست طويلة، سرعان ما ارتفعت شركة جوجل من كونها مادة للسخرية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحدي النموذج الذي طال انتظاره من خلال Veo 2.