شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات رئيسية في iOS ما زالت مفقودة فى macOS والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن أبل قد حققت تقدمًا كبيرًا في دمج الميزات بين أنظمة iOS وmacOS في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الفجوات التي لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بالتخصيص، في الوقت الذي أصبحت فيه إصدارات macOS تتضمن العديد من الميزات التي ظهرت أولاً على أجهزة iPhone وiPad، ما زال هناك بعض العناصر التي لم تصل إلى macOS بعد، هذه الفجوات في التخصيص قد تكون مزعجة للمستخدمين الذين يتوقعون تجربة متكاملة عبر جميع الأجهزة.

قدمت آبل في iOS 16 وiPadOS 17، تخصيص شاشة القفل على iPhone وiPad، مما يسمح للمستخدمين بإضافة أدوات مخصصة إلى شاشة القفل وتخصيص الخطوط والمزيد، وعلى الرغم من أن هذه الميزة كانت رائعة، إلا أنها لم تصل إلى macOS.

ومع macOS Sonoma، تم إعادة تصميم شاشة القفل في macOS بشكل بسيط، ولكن لم تصل إلى نفس درجة التخصيص التي توفرها الأجهزة الأخرى، كذلك لم تتضمن هذه التحديثات أدوات أو تخصيص للخطوط، مما جعلها تفتقر إلى الجاذبية التي تتمتع بها شاشات القفل في الإصدارين السابقين، إلا أنه من الجيد أن يظهر تخصيصا حقيقيا لشاشة القفل في إصدارات macOS القادمة، تماما كما في باقي النظام البيئي.

كما قدمت آبل في iOS وiPadOS 18 وضع الظلام وخيارات تلوين أيقونات التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات هواتفهم، رغم أن بعض المستخدمين قد لا يحبون الأيقونات الملونة، إلا أن هذه الميزة تظل خيارًا ممتعًا وفقا لما نقلته 9to5mac.

وكان لدى مطوري التطبيقات قبل iOS 18 القدرة على السماح للمستخدمين بتغيير الأيقونة الافتراضية للتطبيقات على iOS، دون الحاجة إلى استخدام حيل مثل الاختصارات، كذلك على الرغم من أن macOS يدعم تخصيص الأيقونات بشكل عام، إلا أن هذه الميزة ليست شائعة كما هي في iOS وiPadOS.

ورغم أنه من غير المحتمل أن تصبح تخصيص الأيقونات على macOS بارزًا كما هي على iOS، إلا أن إضافة هذه الميزة إلى الماك ستكون خطوة رائعة.

في إصدارات iOS 18 وiPadOS 18، تم تحديث مركز التحكم ليشمل إضافة أزرار لتطبيقات الطرف الثالث، كما أصبح بإمكان المستخدمين إعادة ترتيب عناصر مركز التحكم حسب رغبتهم. لكن macOS يفتقر إلى نفس مستوى التخصيص.

وفي macOS Big Sur، تم تقديم مركز التحكم على الماك، لكنه لم يشهد تحديثات كبيرة منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، وعلى الرغم أن مستوى التخصيص في macOS قد لا يصل إلى ما هو عليه في iOS، إلا أن دمج تطبيقات الطرف الثالث في مركز التحكم سيكون إضافة رائعة.