تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير مميزات متقدمة لمراقبة الصحة لدعم سماعة AirPods Pro 3 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة ابل لترقية السماعات اللاسلكية بمميزات متقدمة لمراقبة صحة المستخدم، وتؤكد أحدث التسريبات على أن ابل تستمر في العمل على تطوير هذه المميزات لدعم إصدارها القادم AirPods Pro 3.

في تقرير نشر مؤخراً من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج كُشِف عن التحديثات الجديدة من ابل لدفع مميزات لمراقبة صحة المستخدم في سلسلة سماعات AirPods اللاسلكية.

ويؤكد التقرير على أن ابل تعمل على مميزات متنوعة لمراقبة صحة المستخدم والتي تشمل ترقية ميزة رصد معدل ضربات القلب، وقياس حرارة الجسم، إلى جانب تطوير مستشعر جديد للعمل على رصد معدل ضربات القلب بدقة وكفاءة أعلى على غرار المستشعر المقدم في ساعات ابل الذكية.

من جانب أخر لم يؤكد تقرير “Mark Gurman” على موعد دفع المميزات الجديدة أو الجدول الزمني لدفع هذه المميزات في إصدارات ابل من سماعات AirPods اللاسلكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المميزات ستقدم للمرة الأولى في سماعة AirPods Pro 3 اللاسلكية.

يذكر أن التفاصيل السابقة أشارت إلى خطط ابل لتعزيز مراقبة الصحة في إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية، إلا أن تركيز ابل على تطوير مميزات وتقنية الذكاء الإصطناعي أدى إلى تأجيل تطوير هذه المميزات لسماعات AirPods اللاسلكية.

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