السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (43) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية عبادة بن بشر بالدمام، ومدرسة البيروني الابتدائية بالخفجي، ويوم الاثنين في مدرسة ابن الأثير لتحفيظ القران الابتدائية بالخفجي، ومدارس العرب العالمية بالخفجي، وللنساء في المتوسطة الثانية بالقطيف، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مجمع عقبة بن عامر التعليمي بالدمام، ومدرسة الشرق الأهلية الابتدائية بالخفجي، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بصفوى، وللنساء في الابتدائية الخامسة للبنات بالدمام، والابتدائية الخامسة عشر للبنات بالدمام، والمتوسطة الخامسة للبنات بالقطيف، وابتدائية خديجة بنت خويلد للبنات بالنعيرية، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بالدمام، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بالنعيرية، ويوم الخميس في تجمّع حفر الباطن الصحي مدة يوم واحد لكل موقع.

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم، خدماتها للنساء اليوم في محافظة ضريه مدة 3 أيام، ويوم الاثنين في المتوسطة الثالثة والخمسون للبنات ببريدة، والثانوية الأولى للبنات بعنيزة، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الخامسة والأربعون للبنات ببريدة، وثانوية ومتوسطة مركز الروضة، والثانوية الثالثة للبنات بالمذنب، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في المتوسطة الخامسة للبنات بالمذنب، والثانوية الثانية للبنات بالبدائع، ويوم الخميس في المتوسطة الثانية للبنات بالمذنب لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للنساء في مركز هدى الشام مدة أسبوع، وثانوية سارة آل الشيخ للبنات بالطائف، وللرجال في مركز قيا، وجمعية التوحد بجدة مدة يوم واحد لكل منهم، ويوم الاثنين للنساء في المدرسة المتوسطة الثالثة والثلاثون للبنات بجدة مدة أربعة أيام، وللرجال في مركز أبو راكة مدة يوم.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ذهبان التابع لمحافظة البرك، وللرجال في متوسطة ابن ماجة بمحافظة خميس مشيط مدة ثلاثة أيام لكل منهما، وللنساء في مجمع بني مشهور التعليمي للبنات بالنماص، ويوم الاثنين في مجمع الظهارة التعليمي بالنماص، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية صبح بلحمر مدة يوم لكل موقع، ويوم الأربعاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بأبها مدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها للرجال اليوم في ابتدائية ومتوسطة مركز خوعاء، وللنساء في مدارس وارفة العلم الأهلية للبنات بسكاكا مدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة عدي بن حاتم بمركز عذفاء، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمركز عذفاء مدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال والنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي مدة أسبوع، وللرجال في مقر محافظة الرين مدة يومين.

وفي منطقة تبوك تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر مركز البدع مدة اسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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