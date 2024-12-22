قوى الأمن: توقيف ثلاثة أشخاص استغلّوا نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال في صفد البطيخ

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة، عن توقيف ثلاثة أشخاص استغلّوا نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال في صفد البطيخ.

وأوضحت، في بلاغ، أن "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسرقات على اختلاف أنواعها، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، تبيّن ارتكاب مجهولين لعمليّات سرقة محتويات منازل ومحال في بلدة صفد البطيخ- تبنين، مستغلّين نزوح أصحابها.

وأضافت "بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ الاشتباه بكلّ من: م. ز. د. (مواليد عام 1974، لبناني) ح. ز. د. (مواليد عام 1990، لبناني) م. ح. (مواليد عام 1996، سوري) وبتاريخ 4/12/2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهم".

وقالت "بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة محتويات منازل ومحال في بلدة صفد البطيخ أثناء العدوان الإسرائيلي من معدّات كهربائيّة وصناعيّة، وهواتف خلويّة، وطائرات نوع "درون"، ومواد غذائيّة، وغيرها".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختص.