البيت الأبيض أشبه بـ"شجار حانة على مدار الساعة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال دبلوماسي بريطاني سابق في واشنطن إن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب سيكون أشبه بـ "شجار حانة على مدار الساعة".

كان اللورد داروش مـمثل المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة بين عامي 2016 و2019 - عندما كان ترامب في السلطة آخر مرة - حتى تسربت البرقيات التي أرسلها إلى لندن وأظهرت انتقاده للرئيس.

وفي حديثه اليوم الأحد، لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، طُلب من اللورد كيم داروش تقديم نصيحته للورد بيتر ماندلسون المعين حديثًا سفيرا في واشنطن، والذي سيتولى منصبه في العام الجديد. فأجاب: ستكون الفترة الثانية لدونالد ترامب كرئيس أشبه بـ "شجار حانة على مدار الساعة".

وقال اللورد داروش إنه من المهم عدم أخذ الانتقادات والهجمات السياسية "على محمل الجد".

جاء كلام اللورد السفير السابق داروش، بعد أن وصف مستشار حملة ترامب، اللورد ماندلسون بأنه "أحمق"، وقال إن هذا هو النوع من الأشياء التي يمكن توقعها الآن - "هذه هي الطريقة التي ستكون عليها الحياة في عهد ترامب 2.0"، على حد قوله.

وأضاف اللورد داروش: مايجري في البيت الأبيض "مثل مشاجرة في حانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يحدث هذا النوع من الأشياء طوال الوقت. يجب أن يكون لديك جلد سميك، وعليك إدارته."

لكن اللورد داروش قال "بصفته السفير المعين اللورد ماندلسون سياسيًا متمرسًا، "يمكنه التعامل مع ما يجري هنا".

نصائح للسفير الجديد

وعندما سئل عن نصيحته للورد ماندلسون - مهندس مشروع حزب العمال الجديد - أثار اللورد داروش ثلاث نقاط. وكانت الأولى هي أنه من المهم الخروج من واشنطن العاصمة لأن العاصمة "مدينة ديمقراطية بنسبة 90٪" ولا تمثل المناطق التي صوتت للجمهوريين".

واضاف بأنه إذا أصبح الرئيس المنتخب غير محبوب في الغرب الأوسط وفي الجنوب العميق "فإنه في ورطة".

كانت نصيحته الثانية هي الإشارة إلى أن السيد ترامب يهتم بما يعتقده رجال الأعمال الناجحون والمليارديرات عنه. ولن يتأثر الرئيس العائد بمسؤولي الحكومة الذين يحاولون الضغط على ضميره، لكنه سيتأثر بالأثرياء الذين يقولون إن القرارات قد تضر قال إن الاقتصاد هو العامل الأهم.

وأضاف اللورد داروش أنه من المهم بالتالي التواصل مع الناس وممارسة الضغوط عليهم لمحاولة التأثير على المكتب البيضاوي.

وكانت نصيحته الأخيرة هي "الحذر من عاصفة التغريدات في الساعة الخامسة صباحًا".

تغريدات ترامب

وقال: وبينما أصبح تويتر الآن (X) متاحا لترامب فإنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام، وسوف يكتسب وجوده هناك أهمية جديدة بمجرد أن يتولى إدارة الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال اللورد داروش: "لا أستطيع أن أخبرك كم مرة استيقظت في الساعة الخامسة صباحًا عندما كنت في واشنطن، أي الساعة 11، آسف، 10 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، لأن ترامب يستيقظ مبكرًا جدًا، ويكتب تغريدات، وتلك التغريدات هي دونالد ترامب غير المفلترة تمامًا.

وأضاف: "وسيعلق على ما يحدث في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كل ما يحدث في المملكة المتحدة".

وقال إن هذا من شأنه أن يسبب ضجة في المملكة المتحدة، مضيفًا أنه من المهم أن نكون "حازمين بشأن الموقف البريطاني" - بما في ذلك أن نكون "ناقدين" إذا كنت تعتقد أن السيد ترامب لا ينبغي أن يقول ذلك.

وعندما سُئل عما إذا كانت العلاقة بين السيد ترامب وزعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج قد تعترض طريق السفير الجديد، قال اللورد داروش إنها "ستكون مجرد جزء من المشهد" ولا ينبغي للورد ماندلسون أن يقلق كثيرًا بشأنها.