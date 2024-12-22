فرنجية بحث مع سمير عساف في الاستحقاق الرئاسي

التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، في دارته في بنشعي، المرشح الرئاسي والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف. وبحث الجانبان في آخر التطورات الراهنة، بما فيها الاستحقاق الرئاسي.

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