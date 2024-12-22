شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

المبادرة مقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد بالتنسيق بين وزارتي المالية والبترول.

الاجتماع شهد استعراضًا لتقرير حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

الاجتماع تناول أيضًا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

فوائد المبادرة:

تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي.

استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

المبادرة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار.

شركات وزارة البترول ستقوم بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيًا.

سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل على الموقع الموحد مع بداية العام الجديد.