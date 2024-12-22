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شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا"
وأضافت: "كما أتقدم بالشكر أيضًا للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذي حياة التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي"
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