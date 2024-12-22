أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا"

وأضافت: "كما أتقدم بالشكر أيضًا للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذي حياة التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي"

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements