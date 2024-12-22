أ ف ب: أحمد الشرع زار خلال الايام الاولى لدخوله دمشق فاروق الشرع ودعاه لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني.

وأكد مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق الشره، لوكالة فرانس برس انه "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".

وأضاف "قابل ابن عمي الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".