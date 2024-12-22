70 مشروعا لنزل ريفية وبيئية بـ3 مناطق

كشفت شركة «دان» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية، عزمها افتتاح 70 مشروعا لنزل ريفية وبيئية بمزارع في 3 مناطق تشمل المدينة المنورة، والأحساء، والطائف، خلال العام الميلادي المقبل، بتصاميم فريدة ومتميزة، من بينها 4 مشاريع في الأحساء بتصاميم أحسائية، ومن المقرر تطوير 5 مشاريع «مزارع» أخرى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع لتطوير منتجع، يضم 3 فنادق (بيئي، ريفي، ترفيهي) من فئة 5 نجوم بالقرب من جبل الشعبة شمال الأحساء.

6 مليارات ريال

وتحددت رسوم الإقامة في النزل الريفية ما بين 500 إلى 700 ريال، فيما رسوم الإقامة في المنتجع ما بين 1000 إلى 1500 ريال لليلة الواحدة، مع التأكيد على استهداف منتجات الحرفيين «المحليين» في أثاث النزل.

وتهدف «دان» لتمكين ملاك المزارع والنزل الريفية المحليين من تنويع مصادر دخلهم وأنشطتهم، لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم، ومن المتوقع جذب 14 مليون زائر سنويًا إلى الوجهات المستهدفة خلال الـ5 أعوام المقبلة، من خلال تقديم أكثر من 12 مليون تجربة نهارية و14 مليون إقامة ليلية، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 6 مليارات ريال.

معايير عالمية

وتوفر «دان»، دعمًا في 6 مجالات، وهي: استقطاب الضيوف والسياح، وتوفير معايير وإجراءات التشغيل، وخطط التسويق والترويج، وإرشادات معايير البناء والتصميم، وتقديم برامج تدريبية لتعزيز مهارات ملاك المزارع والنزل الريفية، وتشغيلها لتقديم تجارب ضيافة تراعي المعايير العالمية، وتحديد علامة تجارية قوية ومدعومة، بجانب التسجيل في وكالات السفر عبر الإنترنت OTAs وعمولة شركات إدارة الوجهات DMCs فضلا غن توفير إدارة العوائد والإيرادات.

6 مجالات للدعم

01 استقطاب الضيوف والسياح

02 توفير معايير وإجراءات التشغيل

03 تنفيذ خطط للتسويق والترويج

04 تحديد معايير البناء والتصميم

05 تقديم برامج تدريبية لتعزيز المهارات

06 اختيار علامة تجارية قوية ومدعومة.