للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا

في تصعيد جديد للصراع بين أوكرانيا وروسيا، استهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية مستودع وقود روسيًا كبيرًا في منطقة أوريول للمرة الثانية خلال أسبوع، وفقًا لمسؤولين روس. تأتي هذه الضربة كجزء من سلسلة هجمات أوكرانية «ضخمة» تستهدف منشآت الوقود والطاقة التي تقول كييف إنها تدعم العمليات العسكرية الروسية. تفاصيل الهجوم

وأكد حاكم منطقة أوريول، أندريه كليتشكوف، أن حريقًا اندلع في محطة «ستالنوي كون» النفطية نتيجة للهجوم.

كما أضاف أن القوات الروسية أسقطت 20 طائرة بدون طيار كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

ونشرت وكالة «أسترا» الروسية المستقلة فيديو يظهر انفجارًا كبيرًا في الموقع، لكن لم يتسنّ التحقق من صحته بشكل مستقل.

و أُخمد الحريق بعد ساعات دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وفقًا لتصريحات كليتشكوف.

الهجمات المتبادلة

وتأتي الضربة الأوكرانية بعد أيام من هجمات روسية واسعة استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية، مما يهدد بإغراق آلاف المنازل في الظلام خلال فصل الشتاء القاسي.

ففي جنوب أوكرانيا، قُتل مدنيان نتيجة لهجمات بطائرات بدون طيار روسية في مقاطعة خيرسون، وأصيب رجل بجروح قاتلة.

وفي خاركوف، أصيب رجل بجروح خطيرة بعد هجوم روسي بطائرة بدون طيار، ما استدعى بتر أحد أطرافه.

وتسبب حطام طائرة بدون طيار روسية في اندلاع حريق على سطح برج سكني في كييف، دون وقوع إصابات.

ردود عسكرية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 42 طائرة بدون طيار أوكرانية كانت تستهدف الأراضي الروسية، منها 20 فوق منطقة أوريول.

وفي المقابل، أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 52 من أصل 103 طائرات بدون طيار روسية أُطلقت خلال الليل.

تطورات ميدانية

وواصلت القوات الروسية تقدمها في شمال شرق أوكرانيا، معلنة السيطرة على مستوطنتين: «لوزوفا» في خاركوف و»كراسني» في لوغانسك.

-لم تؤكد أوكرانيا هذه المكاسب حتى الآن.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، يُظهر التصعيد الأخير أن الصراع مستمر في التفاقم، حيث تتزايد الهجمات المتبادلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ما يهدد بمزيد من المعاناة الإنسانية والتوتر الإقليمي.

طائرات بدون طيار أوكرانية تستهدف مستودع وقود روسي في منطقة أوريول للمرة الثانية خلال أسبوع الحادثة جزء من هجمات أوكرانية على منشآت الوقود والطاقة الروسية

القوات الروسية أسقطت 20 طائرة بدون طيار كانت تستهدف البنية التحتية الحريق الذي اندلع في محطة ستالنوي كون النفطية تمت السيطرة عليه دون إصابات الهجمات الأوكرانية تأتي ردًا على ضربات روسية استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية مقتل مدنيين في مقاطعة خيرسون الأوكرانية جراء هجمات بطائرات بدون طيار روسية إصابة رجل في خاركوف بجروح خطيرة نتيجة هجوم روسي استمرار تبادل الهجمات بين الطرفين على المنشآت الحيوية والبنية التحتية