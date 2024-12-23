الامارات | مشاركات واسعة في «الظفرة للصيد بالصقور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، منافسات مسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ18، وتستمر حتى بعد غد، في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للصقارين، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد خلفان المزروعي، الفائزين في «شوط جير تبع» و«جير شاهين - جرناس»، وسط حضور عدد من الصقارين وعشاق المسابقات التراثية والصيد التقليدي من داخل الدولة وخارجها. وتتضمن مسابقة الصيد بالصقور، ستة أشواط لمسابقات التلواح (أربعة أشواط لفئة الفروخ، شوطان لفئة الجرناس)، والتي خصص لها 30 جائزة بـ930 ألف درهم.

وشهد اليوم الأول مشاركات واسعة من الصقارين من داخل الدولة وخارجها، بإجمالي 113 مشاركاً.