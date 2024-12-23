الامارات | مبادرة تعزز الإيجابية في «دبا الحصن الثقافي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي رحلة برية ترفيهية إلى منطقة الفقيت السياحية، ضمن مبادراته لتعزيز الرضا بين الموظفين، وتحسين الأداء بروح الفريق الواحد.

وتضمنت الرحلة مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إلى جانب مسابقات وألعاب، وتقديم هدايا للمشاركين، في تجربة ترفيهية متكاملة تسهم في كسر روتين العمل.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد أحمد المطوع، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن التزام النادي بتوفير بيئة عمل متوازنة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي وترسيخ العلاقات الإيجابية بين الموظفين، ما ينعكس على الأداء العام للنادي بشكل أفضل.