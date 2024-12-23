الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً من الإثنين إلى الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل، ستكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفعاً جوياً من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وسيكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد، على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س، خصوصاً على البحر.

ويكون البحر مضطرب الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس غد سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً، وصباح بعد غد، على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، ولفت إلى أن طقس بعد غد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وسيكون الطقس المتوقع الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً غرباً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.