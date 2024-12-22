تراجع مخالفات الدراجات النارية

استنفرت ‏إدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، جهودها في تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، والتي أثمرت عن انخفاض مخالفات الدراجات الآلية بـ8%، حيث ضبطت إدارات المرور في الفترة من 8-14 من الشهر الحالي 5981 دراجة آلية مخالفة، مقارنة بضبطيات الشهر الماضي، التي بلغت 6502 دراجة آلية مخالفة، في وقت ضبطت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة 2171 مركبة مخالفة نهاية الأسبوع الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

دراجات مخالفة

كشف تقرير إدارة المرور، ضبط 5981 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة، وفاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة بـ48%، وسجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بإجمالي 3 دراجات مخالفة بـ0.05%، كأقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 4 مخالفات بـ0.06%، والقريات ثالثا، بإجمالي 7 مخالفات بـ0.11%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 0.16%، وتبوك خامسا، بإجمالي 19 مخالفة بـ0.31%، والقصيم سادسا، بإجمالي 31 مخالفة بـ0.51%، وجازان سابعا، بإجمالي 0.61%.

الرياض تتصدر

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في الدراجات الآلية المضبوطة، حيث بلغ إجمالي الدراجات المضبوطة 2857 دراجة آلية مخالفة بـ48%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1860 دراجة آلية مخالفة بـ31%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 412 دراجة آلية مخالفة بـ7%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 402 دراجة آلية مخالفة بـ6.72%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 119 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وعسير سادسًا، بإجمالي 68 دراجة آلية مخالفة بـ1.13%، والطائف سابعًا، بإجمالي 64 دراجة آلية مخالفة بـ1.07%، ونجران ثامنًا، بإجمالي 45 دراجة آلية مخالفة بـ1.75%، وحائل تاسعًا، بإجمالي 43 دراجة آلية مخالفة بـ1.71%.

حملتان ميدانيتان لضبط الدراجات

%8 انخفاض الدراجات الآلية المخالفة

5981 دراجة آلية مخالفة مضبوطة

2171 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الرياض تتصدر مخالفات الدراجات الآلية المضبوطة

أكثر المناطق مخالفات

الرياض: 48%

جدة: 31%

الشرقية: 7%

مكة المكرمة: 6.72%

المدينة المنورة: 2%

عسير: 1.13%

أقل المناطق مخالفات

الباحة: 0.05%

الجوف: 0.06%

القريات: 0.11%

الحدود الشمالية: 0.16%

تبوك: 0.31%

القصيم: 0.51%

جازان: 0.61%