ابوظبي - سيف اليزيد - الحكومة الباكستانية تتعهد باستئصال الإرهاب من البلاد

تعهدت الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد، باستئصال الإرهاب من البلاد في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 17 من أفراد الأمن، أمس السبت.

وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، تعهده بالعمل من أجل "استئصال الإرهاب من البلاد".

كما أدان، في بيان، بشدة "الهجوم الإرهابي الذي شهدته نقطة تفتيش في وزيرستان الجنوبية".

وأشاد زرداري بقوات الأمن، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ودعا لهم بالصبر.

وقال الرئيس الباكستاني إن "الأمة بأسرها تقف متحدة مع قواتها المسلحة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب".

وتابع أن "الإرهابيين أعداء للدولة وللإنسانية جمعاء"، مضيفا أن "العمليات المناهضة للإرهاب ستستمر حتى التخلص الكامل من آفة الإرهاب".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، عن "عزم الحكومة الثابت على استئصال جميع صور الإرهاب من البلاد".

وأدان رئيس الوزراء بشدة "الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في منطقة ماكين بوزيرستان الجنوبية". جدير بالذكر أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل ثمانية إرهابيين.