البابا فرنسيس: أصلي من أجل أطفال غزة الذين يواجهون الوحشية والحرب

أشار البابا فرنسيس، في عظة له الى انه "اصلي من اجل وقف الحرب في غزة، وأصلي من أجل أطفال غزة الذين يواجهون الوحشية والحرب".

ودان البابا فرنسيسبعد صلاة التبشير "قسوة" الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما قام بذلك السبت مثيرا احتجاج إسرائيل التي اتهمته ب"ازدواجية المعايير".

واضاف :"بألم أفكر في غزة، في كل هذه القسوة، في الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق النار، في قصف المدارس والمستشفيات. يا لها من قسوة".