مولوي وصل الى الرياض للمشاركة في اعمال مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب غدا

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى الرياض، على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة يوم غد الاثنين، في أعمال الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تستضيفه السعودية، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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