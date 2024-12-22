الامارات | أيمن حسين: المباريات الافتتاحية صعبة والفوز أهم من الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مهاجم العراق، أيمن حسين، بأن فريقه وجد صعوبة كبيرة في الفوز على اليمن 1- صفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في «خليجي 26» بالكويت.

وسجل أيمن حسين هدف العراق في المباراة.

وقال حسين في تصريحات إعلامية بعد المباراة: «عانينا في الكثير من أوقات المباراة للتسجيل في شباك اليمن بسبب صلابة دفاعه، لكننا في الأخير حققنا المهم وهو الخروج بالنقاط الثلاث، وقطعنا خطوة مهمة نحو احتفاظنا باللقب».

وأضاف: «دائما ما تكون المباريات الافتتاحية صعبة على جميع المنتخبات، والأهم أن نفكر في الفوز أكثر من نفكر في الأداء والذي سيتحسن مع توالي المباريات».

وأشار بقوله: «الأهم هو الفوز على البحرين في الجولة المقبلة لحسم مساءلة تأهلنا للدور نصف النهائي مبكرا دون الانتظار لمباراة السعودية».

وأثنى أيمن حسين على حضور الجماهير العراقية في مباراة اليمن قائلاً: «الجماهير العراقية دائما ما تتواجد في أي استحقاق دولي لأسود الرافدين ونحن نستمد قوتنا وحماسنا من تواجدهم في المدرجات ونحن على ثقة من أن أعدادهم ستتزايد في المباريات المقبلة».