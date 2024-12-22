الامارات | بهدف أيمن حسين.. "أسود الرافدين" تزأر أمام اليمن (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب العراقي لكرة القدم حملة دفاعه عن اللقب بفوزه الصعب على نظيره اليمني بهدف دون رد، اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت.

وانتظر "أسود الرافدين" حتى الدقيقة 64، ليسجل مهاجمه أيمن حسين هدف اللقاء الوحيد بعدما ارتقى إلى عرضية أمجد عطوان، وحولها برأسه على يسار الحارس اليمني.

وكان المنتخب العراقي قد سيطر على مجريات اللعب منذ البداية، لكنه وجد صعوبات كبيرة في اختراق الدفاع المنظم للمنتخب اليمني الذي لعب على الهجمات المرتدة وشكل خطورة في بعض الأحيان، إذ كانت المحاولة الأبرز من انفراد سنح للمهاجم عمر الداحي لكنه أنهى الهجمة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وشن "أسود الرافدين" هجمات على المرمى اليمني لكنها لم ترتق لمستوى الفاعلية إلا مع الدقيقة 18، حينما سدد إبراهيم بايش تسديدة من خارج الصندوق لامست القائم قبل أن تستقر خارج الملعب.



واستبسل دفاع اليمن، في إبعاد تسديدة أيمن حسين التي أطلقها على بعد خطوات قليلة من المرمى لتتحول الكرة إلى ضربة ركنية.

ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، إذ كثف المنتخب العراقي من محاولاته الهجومية وسنحت له فرص التسجيل، حينما تلقى علي جاسم تمريرة داخل الصندوق في غياب مدافعي اليمن سددها في مكان صعب بالمرمى، إلا أن الحارس محمد أمان تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية.



