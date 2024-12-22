الامارات | محمد أمان يحرج منتخب العراق.. ويخطف الأنظار (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف حارس اليمن، محمد أمان، الأنظار خلال مباراة منتخب بلاده أمام العراق، مساء اليوم الأحد، التي انتهت بفوز العراق بهدف وحيد.

وخاض أمان (27 عاماً) مباراته الدولية الثامنة مع منتخب بلاده أمام العراق، وأثبت موهبة كبيرة وكان رجل المباراة الأول بلا منازع.

وبدأ «أمان» مسيرته مع كرة القدم من الحارة، ثم المدرسة والفرق الشعبية، ليلتحق بنادي الأحقاف وانتقل منه إلى نادي شعب حضرموت.

ولن ينسى الحارس اليمني، تاريخ مباراة اليمن وأوزباكستان، في عام 2021 والتي شكلت بداية انطلاق حقيقية نحو حماية عرين الأحمر اليمني في بقية المباريات، حيث تألق في المباراة، واستطاع أن يذود ببسالة عن مرماه، وتصدى لضربة جزاء، وصد الكثير من الكرات الخطرة وقدم مستوى أعجب كل الرياضيين والمتابعين.

لكن الإصابة أبعدت محمد أمان بعد ذلك عن عرين اليمن في تصفيات كأس أسيا في 2023، والتي بسببها ابتعد لفترة طويلة بعد تدخل جراحي.

وعلق محمد أمان على خسارة منتخب بلاده أمام العراق، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة قوية أمام حامل اللقب وكان ندا قويا له وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، ولكنه لم يُوفق فيهم، وقد استغل الفريق العراقي خطأ وحيد وسجله منه هدف الفوز«.

وقال:»أداءنا القوي أمام العراق سيكون حافز لنا في المباراتين المتبقيتين في بطولة الخليج، طموحنا كبير بأن نصل للدور الثاني رغم الاعتراف بقوة مجموعتنا".