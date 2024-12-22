السعودية | وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج التدريب التعاوني الموجّه للطلاب الجامعيين في مجموعة من التخصصات الهندسية والعلمية والجيولوجية، بالتعاون مع عدة منشآت صناعية حول المملكة.

ويستهدف برنامج التدريب التعاوني إكساب الطلاب خبرة مهنية ترفع جاهزيتهم للانخراط في فرص العمل التي توفرها المنشآت الصناعية والتعدينية بعد تخرجهم، وذلك عبر تدريبهم على مهارات مهنية عالية، وتأهيلهم للعمل على أحدث التقنيات، إضافة إلى تعزيز مهارات التطوير والابتكار لديهم.

وتسعى الوزارة من خلال تنفيذ هذه البرامج التدريبية النوعية إلى تحقيق قطاعٍ صناعيٍ وتعدينيٍ مستدام يعتمد على كوادر وطنية مؤهلة وطاقات حيوية شابة، كما تسهم تلك البرامج في تطوير سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسات التعليمية؛ لإيجاد برامج تدريبية متخصصة توائم فرص العمل النوعية التي توفرها المنشآت الصناعية والتعدينية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ويتطلب من الراغب في الانضمام لبرنامج التدريب التعاوني أن يكون سعودي الجنسية، ومنتظمًا في مرحلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى الحصول على موافقة الجامعة للاستفادة من البرنامج، واجتياز المقابلة الشخصية ومرحلة المفاضلة.

ودعت الوزارة الفئة المستهدفة من الطلبة الجامعيين في التخصصات المطلوبة؛ إلى التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

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