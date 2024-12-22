السعودية | ديوان المظالم يُعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني لطلبة الجامعات ومعهد الإدارة العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن ديوان المظالم اليوم، فتح باب التقديم للتدريب التعاوني عبر منصة “خبير” الرقمية، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 5 يناير 2025م.

ويتيح البرنامج فرصًا تدريبية في محاكم ديوان المظالم وإداراته؛ بهدف تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب خبرات عملية في بيئة مهنية متخصصة.

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، ومعهد الإدارة العامة في عدة تخصصات تشمل: الموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والشريعة، والأنظمة، وأصول الدين، والدراسات القانونية، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، والعلاقات العامة، والإعلام، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز المهارات المهنية وتزويد المشاركين بخبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل، مع التركيز على تطوير الكفاءات القانونية والإدارية.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود ديوان المظالم الرامية إلى تنمية الكفاءات وتعزيز قطاع القانون الإداري في المملكة، حيث يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، ويؤكد ديوان المظالم التزامه المستمر بتقديم مبادرات نوعية تعزز من التواصل مع الجهات الأكاديمية والمهنية لتأهيل الجيل القادم من المتخصصين.

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