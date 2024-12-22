"هآرتس": إسرائيل تهدم مباني لفلسطينيين في مناطق ج بالضفة ومستوطنون يقيمون نقاطا استيطانية فيها

افادت صحيفة "هآرتس"، بأن "إسرائيل تهدم مباني لفلسطينيين في مناطق ج بالضفة ومستوطنون يقيمون نقاطا استيطانية فيها"، مشيرة الى أن "بضغط من المستوطنين وتصديق المجلس المصغر بدأ الضم يزحف نحو أراض مصنفة في المنطقة ج بالضفة الغربية".

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