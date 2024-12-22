وفاة وفقدان العشرات في الكونغو بعد غرق عبارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مسؤولون محليون وشهود عيان وفاة 38 شخصاً، بينما ما زال ما يزيد عن 100 شخص مفقودين، إثر انقلاب عبارة في الكونغو الديموقراطية، مساء الجمعة.

وكانت العبارة تبحر في نهر بوريسا شمال شرق الكونغو ضمن قافلة سفن أخرى.