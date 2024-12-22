ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار شيدو فى موزمبيق إلى 94 قتيلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الحماية المدنية في موزمبيق، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار الاستوائي “شيدو” إلى 94 شخصا.

وأشار “راديو فرنسا الدولي”، اليوم الأحد، إلى أن هذا التعديل جاء بعد أن قامت الحماية المدنية في موزمبيق بتحديث حصيلتها للضحايا بعد مرور الإعصار الذي خلف دمارا في البنية التحتية والممتلكات.

وكان المعهد الوطني الموزمبيقي لإدارة المخاطر والكوارث قد أعلن – في وقت سابق – تسجيل 76 حالة وفاة و768 إصابة جراء إعصار شيدو، الذي ضرب مقاطعات “كابو” و”ديلغادو” و”نابولا” و”نياسا” في شمال موزمبيق، وبلغ عدد المتضررين منه حوالي 380 ألفا و147 شخصا، من بينهم ما يقرب من 200 ألف طفل.

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