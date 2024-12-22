شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالرحمن المشيقح رئيسا لمجلس إدارة «الوسائل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية