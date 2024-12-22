شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالرحمن المشيقح رئيسا لمجلس إدارة «الوسائل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية، اليوم، تعيين د. عبدالرحمن المشيقح، رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وصالح المشيقح نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن المجلس قرر تعيين جلال الجريفاني، أمينا لسر المجلس.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة إبراهيم آل مبارك، وبعضوية كل من: عمر المشيقح، وسليمان الدخيل.
وأعاد المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: مساعد العوهلي، وعضوية كل من: عبدالرحمن الصقعبي، وعبدالتواب المشيقح، وجلال الجريفاني.
وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة، راكان أبونيان، وعضوية كل من: محمد المشيقح، وهشام المشيقح، وفراس البيات.
ونوهت بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهما: صالح المشيقح، وعبدالقادر المشيقح.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن المجلس قرر تعيين جلال الجريفاني، أمينا لسر المجلس.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة إبراهيم آل مبارك، وبعضوية كل من: عمر المشيقح، وسليمان الدخيل.
وأعاد المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: مساعد العوهلي، وعضوية كل من: عبدالرحمن الصقعبي، وعبدالتواب المشيقح، وجلال الجريفاني.
وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة، راكان أبونيان، وعضوية كل من: محمد المشيقح، وهشام المشيقح، وفراس البيات.
ونوهت بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهما: صالح المشيقح، وعبدالقادر المشيقح.