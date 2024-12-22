شكرا لقرائتكم خبر عن «لين الخير» تحصل على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وأشارت إلى أن الحصول على هذه الشهادة تأكيداً لالتزام الشركة بالتنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الشركة الدائم على القيام بدورها نحو المجتمع وإسهامها في تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة برفع نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وبما أن معيار المحتوى المحلي يعد أحد أبرز المعايير التي ينظر إليها في تقييم الشركات، فقد وضعت الشركة خطة استراتيجية وسخرت لها كافة الإمكانيات المتاحة لرفع نسبة المحتوى المحلي لديها، مع تركيز جهودها أيضاً خلال الفترات القادمة ضمن خططها المستقبلية للتوجه بتصدير منتجاتها على نحو مطرد في ضوء المشاركة الفعالة في المعارض التجارية المتخصصة والدعم الهائل المقدم من الجهات المعنية في هذا الصدد.

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة لين الخير للتجارة على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغت نسبة المحتوى المحلي (20.74%) علماً بان انتهاء صلاحية هذه الشهادة في 31/07/2025م.وأوضحت أن هذه الشهادة لديها فوائد عديدة ومن ضمنها أنها سوف تساعد الشركة على الحصول على المشاريع الحكومية في مجال الشركة ويكون لها الأولوية في الحصول على هذه المشاريع والتي مما لاشك فيه سوف تفتح بيئة عمل أوسع للشركة وتحقيق أهدافها المستقبلية.وأشارت إلى أن الحصول على هذه الشهادة تأكيداً لالتزام الشركة بالتنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الشركة الدائم على القيام بدورها نحو المجتمع وإسهامها في تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة برفع نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وبما أن معيار المحتوى المحلي يعد أحد أبرز المعايير التي ينظر إليها في تقييم الشركات، فقد وضعت الشركة خطة استراتيجية وسخرت لها كافة الإمكانيات المتاحة لرفع نسبة المحتوى المحلي لديها، مع تركيز جهودها أيضاً خلال الفترات القادمة ضمن خططها المستقبلية للتوجه بتصدير منتجاتها على نحو مطرد في ضوء المشاركة الفعالة في المعارض التجارية المتخصصة والدعم الهائل المقدم من الجهات المعنية في هذا الصدد.