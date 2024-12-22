شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: تمديد مدة سريان جدول الشروط الرئيسية مع «ألبا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تمديد مدة سريان جدول الشروط الرئيسية مع شركة ألبا، وهي الفترة التي يجب أن يبرم الأطراف خلالها اتفاقية ملزمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تمديد مدة سريان جدول الشروط الرئيسية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، إلى تاريخ 30 أبريل 2025م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 16 سبتمبر 2024 توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وذلك فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في شركة ألبا، مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألومنيوم، وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا، إضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألومنيوم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تمديد مدة سريان جدول الشروط الرئيسية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، إلى تاريخ 30 أبريل 2025م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 16 سبتمبر 2024 توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وذلك فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في شركة ألبا، مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألومنيوم، وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا، إضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألومنيوم.